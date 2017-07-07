Evlenmek İçin "07.07.2017"Yi Seçtiler

Nevşehir'in Avanos ilçesinde nikah için 07.07.2017 tarihini tercih eden çift, Kızılırmak Nehri üzerinde gondolda ömür boyu birliktelik için imza attı.



Evlilik cüzdanlarında 07.07.2017 tarihini görmek isteyen Ramazan Özsoy ve Sümeyye Özdemir'in nikahı, ilçeden geçen Kızılırmak Nehri'nde, gondolda kıyıldı.



Damat Ramazan Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmayacak bir tarih ve mekanda nikahlanmak için karar aldıklarını ve sonuçlandırdıklarını belirtti.



En mutlu günlerini özel bir mekanda ve tarihte yaşamak istediklerini dile getiren Özsoy, "Bu nedenle Kızılırmak Nehri'nde gondolda nikahlandık. Özel bir tarih olsun düşüncesiyle de 07.07.2017 tarihini seçtik." diye konuştu.



Avanos Belediyesi Nikah Memuru Hülya Köse de resmi nikah işlemleri sonrası evlilik cüzdanını geline vererek, "Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak gibi genç çiftlerimizin ömürleri uzun, mutlulukları daim olsun." dedi.



Gondoldaki nikahı nehir kenarından izleyen vatandaşlar da genç çiftin mutluluğuna alkışlarla ortak oldu.