Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
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Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı

13.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:09

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 4 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Alex Rodriguez yollarını ayırdı. Çiftin ayrılık nedeni olarak koronavirüs nedeniyle ertelenen düğünleri ve Rodriguez'in ihanet iddiaları gösterildi.

2017 yılında ilişkiye başlayan ve 2019 yılında nişanlanan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez çifti ayrılık kararlarıyla hem ABD magazin dünyasına hem de Türk magazin dünyasına bomba gibi düştü.

AYRILIĞIN ALTINDA İHANET Mİ VAR?

ABD merkezli TMZ'nin haberine göre, çiftin ayrılık kararı almasının altında iki neden yatıyor. Bunlarda biri çiftin koronavirüs salgınından dolayı düğünlerini ertelemek zorunda kalması biri de Rodriguez'in Southern Charm şov programının yıldızlarından Madiso LeCroy'la yasak aşk yaşadığı iddiası.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine birlikte katılan çift, ilişkilerinde bir sorun olmadığını göstermişti. İkilinin bu ani kararı ise başta hayranlarına büyük bir şok yaşattı.

302 MİLYON TL'YE EV ALMIŞLARDI

Öte yandan çift, geçtiğimiz sene Miami'de 40 milyon dolarlık yani 302 milyon TL değerinde lüks bir ev satın almıştı. Yollarını ayıran çiftin bu evi ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
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