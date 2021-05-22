Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu istiyorum
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Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu istiyorum

Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu istiyorum
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, 628'inci günde de kısıtlama nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, 628'inci günde de kısıtlama nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. İstanbul'da 5 yıl önce 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek, evden çıkıp, dönmeyen oğulları Tuncay (19) için eşi Fatma ile eyleme devam eden Şevket Bingöl, "Ben çocuğumu istiyorum, bunlardan başka bir şey istemiyorum" dedi. 

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın, almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi. Mehmet Akar ise, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 628 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

İstanbul Arnavutköy'de, 5 yıl önce 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek, evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma ile birlikte oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "Ben çocuğumu istiyorum, bunlardan başka bir şey istemiyorum. Buradaki aileler olarak, hepimiz çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum beni duyuyorsan veya görüyorsan mutlaka Türk polisi ya da askerini nerede görürsen kaçıp, teslim ol. Ceza ve işkence yok, korkmayın. Kim duyarsa bunu, kaçıp gelsin" diye konuştu. 

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Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu istiyorum
Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu istiyorum
Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu istiyorum
Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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