DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
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DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler

20.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:55
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler

Evlat nöbetindeki anne: Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdilerDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 217 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 565'inci günde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki anne: Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 217 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 565'inci günde de sürüyor. 16 yaşındayken, kaçırılan kızı Aysun için evlat nöbetine devam eden Aydan Aslan, "6 senedir evlat acısıyla yanıp, tutuşuyoruz. Kızımın her genç kız gibi beyaz gelinlik hayali vardı. Hayallerini çaldılar, eline silah verdiler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI, 26 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 5 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 26 oldu.

'KIZIMIN BEYAZ GELİNLİK HAYALİ VARDI'

HDP binası önündeki evlat nöbetini, 6 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan Aysun için sürdüren Aydan Aslan, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Aslan, "HDP bizi görmüyor. Kızım eğer beni görüyorsa beni dinliyorsa gelsin artık. Bu hasret bitsin, bu çile bitsin. Onun hasretinden hastayım ben. Onun gelmesini istiyorum. Her anne gibi ben de kızımı istiyorum. Kızımı kandırıp, götürdüler. Geçen sene arkadaşı geldi, teslim oldu. Kızımı orada görmüş. Onun da gelmek istediğini söyledi. Kaçmak için bir türlü fırsat bulamıyormuş. Bayağıdır gelmek istiyor. Evlattır. 6 senedir evlat acısı ile yanıp, tutuşuyoruz. Kızımın her genç kız gibi beyaz gelinlik hayali vardı. Hayallerini çaldılar, eline silah verdiler" diye konuştu.

DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki anne Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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