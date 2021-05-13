Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti
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Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti

Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde eylem yapan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya'ya bayram ziyaretinde bulundu.

DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde eylem yapan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya'ya bayram ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 624'üncü gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürüyor. Aileler, Ramazan bayramının ilk gününde Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya'ya bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan şehit babası Şeyhmus Kaya, evlat nöbetindeki ailelerle 520 gün birlikte eylem yaptığını hatırlattı. Bayramın ilk günü kendilerini yalnız bırakmayan evlat nöbetindeki ailelere teşekkürlerini iletti. Kaya, "Aileler yıllardır terörün bu zulmüne karşı mücadele ediyor. Ben de 520 gün onlara destek verdim. Ama maalesef oğlum şehit oldu. Bir şehit babası olarak gururluyum. Her şehit gibi benim de oğlum mücadele etmiştir" dedi.

2015 yılında, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemde olan Süleyman Aydın, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, bu nedenle Ramazan Bayramı'nın ilk günü Şeyhmus Kaya'yı yalnız bırakmadıklarını söyledi. 


Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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