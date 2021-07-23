EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde eylem yapan Süleyman Aydın ile Celil Bekdaş, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki kabrini ziyaret etti.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde eylem yapan Süleyman Aydın ile Celil Bekdaş, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki kabrini ziyaret etti.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır'da, HDP il binası önünde eylem yapan Süleyman Aydın ile Celil Bekdaş, Gara'da teröristlerce alıkonulup şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Aileler, daha sonra şehit Kaya'nın Kızıltepe'de Selen Kışlası'ndaki kabrini ziyaret ederek dua okudu.

2015 yılında, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Amca, 500 günden fazla HDP il binası önünde bizimle beraber evlat nöbeti tuttu. Onun acısı bizim acımızdır. Acısına ortak olmak, bir nebze de olsa dindirmek adına buraya geldik. Dik duruşu nedeniyle Şeyhmus Amca'ya teşekkür ediyoruz, ellerinden öpüyoruz. Biz buraya gelmeye devam edeceğiz. Her zaman şehit ailelerimizin yanlarındayız" dedi.

Şehit babası Şehmus Kaya ise kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize ve emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum. Biz de sonuna kadar bu ailelerin yanındayız. Son ferdimiz kalana kadar da devletimizin yanındayız" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN GARA ŞEHİDİ KAYA'NIN KABRİNE ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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