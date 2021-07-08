Evinin zilini söktürdü
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Evinin zilini söktürdü

Evinin zilini söktürdü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Tuvana Türkay, Women's Style Türkiye dergisinin temmuz sayısına verdiği röportajda oyunculuğu, hayata bakışı ve yaşam tarzı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Sevmek her olmazı mümkün kılıyor.'

Rol aldığı dizilerde şarkılar söyleyen güzel oyuncu Tuvana Türkay, 'Müzik benim kendimi rehabilite edebildiğim, elimdeki en önemli değerlerden biri. Şarkı söylemeyi ve beste yapmayı çok seviyorum. Beni mutlu etmeye devam ettiği sürece de elbette üretmeye devam edeceğim.' dedi.

Aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiği sorusuna Türkay, 'İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz. Çok uzun zamandır bu duyguyu unuttum. Ben hiç aşık oldum mu bunu bilmiyorum. Aşkın içinde hala derin anlamlar arıyorum ve karşılığını bulamıyorum. Ama sevince, benim bile kendime inanamadığım bir fedakarlığa ve şefkate bürünüyorum. Gözlerimden ateş çıkıyor sanki. Sevmek her olmazı mümkün kılıyor.'

Zamansız uyandırılmaya asla tahammül edemediğini söyleyen Tuvana Türkay, 'Sırf bu sebeple evimin zili dahi yoktur, söktürdüm . Lafını tartmadan konuşan insanlara karşı da son derece sert bir üslubum var. Ama sabırlı biriyim. ve sakinim. Ortada tahammül edilmesi gereken bir şey varsa zaten yanlış yerdeyim demektir. Tahammül edemediğim herhangi bir şey olursa değiştirmeye çalışmadan hemen kesip atıyorum ve ruh sağlığım için uzaklaşıyorum.'

Evinin zilini söktürdü
Evinin zilini söktürdü
Evinin zilini söktürdü
Evinin zilini söktürdü
Evinin zilini söktürdü

Kaynak: Snob Magazin

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