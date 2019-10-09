Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

09.10.2019 15:44

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı kırsal Güzelbeyli Mahallesinde meydana gelen ikamet yangınında, bir ev sahiplerinin gözü önünde cayır cayır yandı. Evin hanımı 55 yaşındaki Şevike Tezde, yıllardır ikamet ettiği evinin yanışını gözyaşları içerisinde izlerken, çaresiz kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.



Yangın öğlen saatlerinde meydana geldi. Güzelbeyli Mahallesi Mezarlık Mevki'inde bulunan Ahmet Tezde'ye (59) ait altı, hayvan ahırı üstü de ikamet olarak kullanılan kagir ev henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede tüm ev alevlere teslim olurken yangında evin önünde park halinde olan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Karacasu İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından orman işletmeye bağlı ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında ev tamamen yandı.



Ahmet Tezde'nin eşi Şevike Tezde (55) ile birlikte zeytin toplama gittikleri öğrenildi. Eve geldiklerinde çatırtı seslerini fark edip kapıyı açan Tezde çifti alevlerle karşılaştı. Yangını kendileri müdahale edemeyince durumu hemen itfaiyeye bildiren aile çaresiz bir şekilde gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi.



Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, bölgede elektriklerin sık sık gidip gelmesinden dolayı elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.



Gözyaşları içerisinde evinin yanışını izleyen Şevike Tezde, "Yetişemedim. Yürüyemedim. Görünce neye uğradığımı şaşırdım. Kapıyı açmamızla alevler üstümüze geldi. Gitmeseydim keşke. Bütün eşyalarım yandı. Bu kış gününde nereye giderim" diyerek gözyaşı döktü. - AYDIN

Kaynak: İHA