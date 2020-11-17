Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular
17.11.2020 01:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:43
Adana'da evinin önünde pusu kurulan market sahibi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Bacağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, market sahibi olan Serdar P., oturduğu müstakil evine geldi. Serdar P. içeri gireceği sırada kimliği belirlenemeyen iki kişinin pususuna yakalandı.
DEFALARCA ATEŞ ETTİLER
Kimliği belirlenemeyen şahıslar tabanca ile defalarca ateş açtıktan sonra motosiklete binip olay yerinden kaçtı.
Bacağından yaralanan Serdar P. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
5 BOŞ KOVAN İNCELENDİ
Polis olay yerinde bulunan 5 boş kovanı inceledikten sonra emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE