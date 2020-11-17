Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular
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Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular

17.11.2020 01:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:43

Adana'da evinin önünde pusu kurulan market sahibi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Bacağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, market sahibi olan Serdar P., oturduğu müstakil evine geldi. Serdar P. içeri gireceği sırada kimliği belirlenemeyen iki kişinin pususuna yakalandı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİLER

Kimliği belirlenemeyen şahıslar tabanca ile defalarca ateş açtıktan sonra motosiklete binip olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan Serdar P. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular

5 BOŞ KOVAN İNCELENDİ

Polis olay yerinde bulunan 5 boş kovanı inceledikten sonra emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular
Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular
Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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