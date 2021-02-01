Evinin önündeki aracı kurşunlandı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Sinan Altun'un evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç kurşunlandı.

Olay, sabah saatlerinde, Kaynarca ilçesi Balcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Altun'un evinin önünde park halinde bulunan 41 N 6539 plakalı hafif ticari araca otomobille gelen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Sinan Altun'un ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.Araçta ve çevrede incelemeye yapan ekipler, olay yerinden uzaklaşan beyaz renkli otomobilin plakasını tespit edip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER