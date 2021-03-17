Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

17.03.2021 04:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 04:08
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'da Fadıl Gündüz (48), evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin pompalı av tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırıda, karnına ve bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

ADANA'da Fadıl Gündüz (48), evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin pompalı av tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırıda, karnına ve bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. 

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl Gündüz, evinin önünde bulunduğu sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradığı. Tüfekten çıkan saçmaların karnına ve bacağına isabet ettiği Gündüz, yere yığılırken, şüpheli ise gecenin karanlığından faydalanıp, olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gündüz, hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. 


Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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