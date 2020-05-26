Evinin önünde bıçaklandı
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Evinin önünde bıçaklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişi tarafından evinin önünde bıçaklandı.

Evinin önünde bıçaklandı
26.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:37

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişi tarafından evinin önünde bıçaklandı.

Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta meydana gelen olayda, A.K. (34) evinin önünde kimliği öğrenilemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile yanındaki bıçakla A.K.'yi yaralayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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