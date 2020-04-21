Evinin bahçesinde bulduğu yaralı leyleği yetkililere teslim etti
Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
21.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:58
Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde uçamayan bir leylek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Cahit Aşıroğlu ile birlikte verilen adrese giden görevliler, uçamayan leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.
Yaralı leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA