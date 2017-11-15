Evinin Bahçesi ve Bodrumunda 200 Güvercin Besliyor

Afyonkarahisar'da 62 yaşındaki emekli Ahmet Evci, evinin bahçesi ve bodrum katına yaptırdığı kümeslerde 200 güvercin besliyor.



Bolvadin ilçesinde yaşayan Evci, yaptığı açıklamada, çocukluktan beri kuşlara karşı büyük ilgisinin olduğunu söyledi.



Evinin bahçesi ve bodrum katına kurduğu kümeslerde kalan yaklaşık 200 farklı türde güvercinin, 45 yıldır düzenli olarak bakımlarını yaptığını belirten Evci, şöyle konuştu:



"Babamdan kalma bir alışkanlık aslında. Babam bir zamanda bu alışkanlığıma karşı da çıktı ama rahmetli olmasından sonra yine ben güvercinlere karşı dayanılmaz sevgimden dolayı yine başladım. Güvercin sevgisi benim için güzel bir hobi. Burada onlarla geçirdiğim vakitlerle beni bazı kötü alışkanlıklardan alı koyuyor. Ben kuş sevgisini herkese tavsiye ediyorum. Benim kahvehane alışkanlığım vardı ondan vazgeçtim."



"Genelde kuşlarda nefes darlığı, çiçek hastalığı ve veba oluyor"



Kuş sayısının fazla olmasından dolayı bakımlarının biraz zor olduğunu kaydeden Evci, güvercinlere ilaç bulmakta zorluk çektiğini vurguladı.



Güvercinlerinin hepsinin oyun kuşu olduğunu aktaran Evci, "Bunların hepsinin yere dalma, yukarıda fişek yapma ve takla atma özellikleri var. 20-30 metre yükseklikte bu hünerlerini sergilemesi daha çok kabul ediliyor aslında. Aşağısı da olabilir." diye konuştu.



Evci, bazı güvercinleri, Türkiye'de oyun kuşuyla ünlü Şanlıurfa, Mardin, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara gibi illere giderek satın aldığını kaydetti.



Afyonkarahisar'daki oyun kuşlarının, Kırıkkale ve Ankara güvercinleriyle benzerlik gösterdiğini anımsatan Evci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Komşularımızla güzel diyaloglar kuruyoruz. Hatta bazı komşularımız çocuklarını buraya getirerek güvercinlere baktırıyor. Yine bazı arkadaşlar, Bolvadin'e gezmeye gelen misafirlerini buraya getiriyor. Onlarla kuşlarla ilgili muhabbetler ediyoruz. Güvercinlerin hünerlerini gösteriyoruz."



Bolvadin Güvercin ve Kanatlı Hayvanlar Sevenler Derneği Başkanı Ziya Tüfekçi de Evci'nin güvercin sevgisinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.



Tüfekçi, dernek üyelerinin bazı konularda Evci'den yardım ve destek aldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Bolvadin'de herkes ağabeyimizi tanır ve bilir. Yıllarca güvercin ve kuş besler. Derneğimizin de üyesidir. Ağabeyimiz yılda üç defa kuşlarına aşı yapar. Biz de gelir yardımcı oluruz. Yine birbirimize ilaç tavsiye ederiz. Buradaki kuşların hepsi taban tokatlı ve fişeklidir. Hem de seferli kuşlardır. Türkiye'nin her yerinde bilinen güvercinlerdir yani."