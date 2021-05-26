Evini soyan 2 şüpheliyi sokakta yakalayıp, polise teslim etti
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Evini soyan 2 şüpheliyi sokakta yakalayıp, polise teslim etti

Evini soyan 2 şüpheliyi sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde O.U., evinden hırsızlık yapan E.G. (18) ve C.K.'yi (16) yaklaşık 4 saat sonra sokakta yakalayıp, polise teslim etti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde O.U., evinden hırsızlık yapan E.G. (18) ve C.K.'yi (16) yaklaşık 4 saat sonra sokakta yakalayıp, polise teslim etti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde pazartesi günü saat 17.30 sıralarında O.U.'nun 700 Evler Konutları'ndaki evine giren iki kişi, 1 televizyon, 2 bilezik ve 3 bin 500 lira nakit çaldı. Şüphelileri fark eden O.U., polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O.U., olaydan yaklaşık 4 saat sonra 700 Evler Camisi'nin önünde evine hırsızlık için giren E.G. ve C.K. ile karşılaştı. O.U., iki şüpheliyi yakalayıp polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K. tutuklandı, E.G. ise serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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