Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdi
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Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdi

17.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:55
Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdi

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde evine kurduğu düzenek ile Hint keneviri yetiştiren H.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde evine kurduğu düzenek ile Hint keneviri yetiştiren H.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde yaşayan H.Y.'nin evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu yetiştirip, sattığını belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan jandarma, eve baskın yaptı. Evde bir odada özel olarak elektrikli aydınlatma lambaları ile hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek, 240 gram esrar ve iklimlendirme yapılmış 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. H.Y.'nin ayrıca kamuya ait bir araziye ektiği 165 kök Hint keneviri de bulundu. Gözaltına alınan H.Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


- Ereğlisitekirdağ
Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak TAŞOYAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 13:54:41. #1.15#
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