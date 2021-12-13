EVİNE KESTİRME YOLDAN GİTMEK İSTEYİNCE KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI - Haberler
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EVİNE KESTİRME YOLDAN GİTMEK İSTEYİNCE KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde evine kestirme yoldan gitmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ahmet Gargılı, AFAD ve jandarma ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde evine kestirme yoldan gitmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ahmet Gargılı, AFAD ve jandarma ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bulunan evine, kestirme yoldan gitmek isteyen Ahmet Gargılı, kayalıklarda mahsur kaldı. Gargılı, telefonla jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ahmet Gargılı kayalıklardan indirildi.

Mahsur kalınca büyük korku yaşadığını söyleyen Gargılı, "Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun" dedi.

EVİNE KESTİRME YOLDAN GİTMEK İSTEYİNCE KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

EVİNE KESTİRME YOLDAN GİTMEK İSTEYİNCE KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

EVİNE KESTİRME YOLDAN GİTMEK İSTEYİNCE KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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