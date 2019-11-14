Evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

14.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:54

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan İsmail Yaman Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından kendisi ve ailesi için yaptırılan prefabrik eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde yaşayan ihtiyaç sahibi İsmail Yaman bir süre önce muhtarlık aracılığı ile Kdz. Ereğli Kaymakamlığından ev talebinde bulundu. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'da durumunu değerlendirdiği İsmail Yaman'a sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile prefabrik ev yapımı kararı aldı. Yapımı tamamlanan evi inceleyen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yaman'a evin anahtarlarını teslim ederek ailesi ile birlikte hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Yaman, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. Süleymenbeyler Köyü Muhtarı Mehmet Morcu'nun bulunduğu ziyarette Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Gönül Çelik ile vakıf üyeleri Mal Müdürü Nahit İnel, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Sağlık Müdürü Sezer Çetinkaya, İlçe Tarım Müdürü Doğan Kale, İlçe Müftü Vekili Mehmet Şen, Halk eğitim Müdürü Canan Ayan, SYDV Müdürü Abdullah Hasçelik, Hayırsever Üyeler Necmi Kuru, Recep Akdeniz, STK temsilcisi Atanur Işık, ZAYBİR temsilcisi Abdurrahman Canlı, Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat, vakıf görevlileri ve proje koordinatörü katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA