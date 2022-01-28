Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (3)

Demirören Haber Ajansı, Levent Kızılaslan - Güncel
 - Güncelleme:
Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (3)

TUTUKLANDISakarya'nın Akyazı ilçesinde Erdem Özdemir'in öldürmesinin ardından soruşturma başlatan polis, evde hırsızlık için girildiğini belirlerken, kar üzerindeki ayakkabı izleri ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

AKYAZI, SAKARYA (DHA) - TUTUKLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Erdem Özdemir'in öldürmesinin ardından soruşturma başlatan polis, evde hırsızlık için girildiğini belirlerken, kar üzerindeki ayakkabı izleri ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen Ö.K. (39) Adapazarı'nda yakalandı. Ö.K.'nin kullandığı silah ve çaldığı eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ö.K.'nin silahı aldığı Ş.İ.Ö. (48) de yakalandı ve hakkında yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Erdem Özdemir, Akyazı, Polis, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title