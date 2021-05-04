Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor Tokatlı hayvansever her akşam bağ evlerine kadar gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor

TOKAT - Tokatlı hayvansever her akşam bağ evlerine kadar gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Tokat merkeze bağlı Avlunlar köyünde yaşayan emekli Enginve Sevgi Gezbel çifti bağ evlerine gelen tilki ile kurdukları bağ görenler şaşırtıyor. Akşam ve sabah saatlerinde bağ evine gelen tilki kendine ikram edilen yiyecekleri çiftin elinden yiyor. Tavuk, ekmekle yemek artıklarının yanı sıra tilkinin üzüm yemesi görenleri şaşırtıyor. Evin camından içeri kafasını uzatarak verilen yiyecekleri yiyen tilkinin kameralara yansıyan o anları ise görenleri şaşırtıyor. Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilki ailesini sabah akşam besleyen çift ise bu durumdan oldukça mutlu.

Yaklaşık iki yıldır tilkileri beslediklerini belirten Gezbel, "Ben onlara dünyada diye hitap etmeyi çok seviyorum. Akşam yemeği yemek için kendi belirlediği saatlerde geliyorlar. Birde sabah 05.00'den sonra kahvaltı yedikten sonra yuvalarına dönüyorlar. Yavruları büyüdü. Kışında hali ile bahçemize gidemediğimiz de hafta bir iki defa yiyecek götürdük. İnşallah bu dostluğumuz devam eder. Biz memnunuz" diye konuştu.

Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:46:19. #1.14#

title