Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktı

Önceki akşam Gündoğan mahallesinde meydana gelen olayda Şakir Kesici, aralarında husumet bulunan arkadaşı Emin Çizgici'nin evinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Arkadaşıyla konuşmak için apartmanın önüne inen Çizgici, Kesici tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici kanlar içinde yere yığıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeni Asır'ın haberine göre çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emin Çizgici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Şakir Kesici'nin şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Otobüsün Denizli'de Oto Santral Garajı'na gireceğinin öğrenilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri önlem aldı. Ekipler, katil zanlısı Kesici'yi garajda kıskıvrak yakaladı.

5 YIL ÖNCE YEDİĞİ DAYAK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Kesici'nin ilk ifadesinde, uzun yıllardır arkadaş oldukları ve aynı evi paylaştıkları Emin Çizgici ile aralarında 5 yıl önce alacak verecek tartışması yaşandığını, Çizgici'nin iki kişiyle birlikte kendisini feci şekilde dövdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü. Arkadaş katili Şakir Kesici, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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