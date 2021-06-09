Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü
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Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü Bolu'da, anahtarını unuttuğu için varilin üzerine koyduğu merdivenle balkondan evine girmek isterken 1'inci kattan beton zemine düşen kadın yaralandı.

Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

BOLU - Bolu'da, anahtarını unuttuğu için varilin üzerine koyduğu merdivenle balkondan evine girmek isterken 1'inci kattan beton zemine düşen kadın yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal mahallesi Ertürk sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan 2 çocuk annesi Zehra K. isimli kadın evinden çıktıktan sonra geri döndüğünde anahtarı yanına almadığını farketti. Zehra K. evine balkondan girebilmek için varilin üzerine merdiven koyarak balkon demirlerine tutundu. Genç kadın tutunduğu demirin kopması üzerine beton zemine düşerek kafasını yere vurdu.

Zehra K.'nin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Zehra K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü
Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü
Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü
Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü
Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü
Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

Anahtarını içeride unuttuğu evine balkondan girmeye çalışırken betona düştü
Anahtarını içeride unuttuğu evine balkondan girmeye çalışırken betona düştü
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