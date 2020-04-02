Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın yaralı köpeğini belediye tedavi ettirdi Samsun'un Ayvacık ilçesinde 65 yaş yasağı nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı bir vatandaşın yaralı köpeğinin tedavi edilmesi talebi, belediye tarafından yerine getirildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 65 yaş yasağı nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı bir vatandaşın yaralı köpeğinin tedavi edilmesi talebi, belediye tarafından yerine getirildi.

Tüm ülkeyi etkileyen yeni korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele sürerken bu zorlu dönemde Ayvacık ilçesi genelinde alınacak tedbirleri hayata geçirerek dezenfekte çalışmalarını yürüten Ayvacık Belediyesi, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında üstün gayret sarf ediyor.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olmasından dolayı rahatsızlanan hayvanını tedaviye götüremeyen yaşlı bir vatandaşın köpeğinin tedavi edilmesini istemesi üzerine Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı'nın talimatı ile Belediye Veteriner Hekimi Refahittin Şencan harekete geçti. Yapılan ilk kontrolde ayağının kırıldığı tespit edilen yaralı köpeği Veteriner hekim Refahittin Şencan ve zabıta ekipleri OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürerek muayene ve tedavi ettirdi.

Köpek, tedavisinin ardından belediye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA