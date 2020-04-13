Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı
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Mehmet Çetinkaya, Kayseri, İncesu

Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı

Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı İncesu'da vefa destek grubu imamlar, gönülleri fethetti Kayseri'nin İncesu ilçesinde vefa destek grubunda yer alan 4 imam, yaşlı bir amcanın talebi üzerine ellerine makasları alarak bağ budadı.

13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:15
Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı

Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı

İncesu'da vefa destek grubu imamlar, gönülleri fethetti

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde vefa destek grubunda yer alan 4 imam, yaşlı bir amcanın talebi üzerine ellerine makasları alarak bağ budadı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Çetinkaya, emniyeti arayarak bağının budanması gerektiğini, kendisinin dışarı çıkamadığı için bağını budayamadığını söyledi. Olayın vefa destek grubuna bildirilmesi üzerine harekete geçen ilçede görevli 4 imam, ellerine makasları alarak bağa gitti. Sabah saatlerinde bağı budamaya başlayan imamlar, kısa süre içerisinde bağı budadı.

İmamlardan Musa Ünal, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hem ülkemizin hem de dünyanın içerisinde bulunduğu zor bir süreçten geçiyoruz. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Öncellikle Rabbim bu imtihanımızı kolay eylesin. Ülkemizde bu korona virüs hastalığı sebebiyle vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Öncelikle Rabbi onlara rahmetiyle muamele etsin. Hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yatan hastanelerimizde yatan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz

Vefa destek grubu olarak gelen taleplerin hepsini değerlendirdiklerini söyleyen Ünal, "Bizler bu virüs sebebiyle İncesu Kaymakamlığı bünyesinde İncesu Müftülüğü imamları ve müezzinleri, vefa destek grubu olarak görev yapmaktayız. Jandarma ve emniyete düşen ihbarlar değerlendiriliyor ve ihbarlar bize düşüyor. Vatandaşlarımızın da maaş, ilaç ve gıda talepleri oluyor. O gün görevli olan arkadaşlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çekiyoruz, ilaç tedariklerini yapıyoruz ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu bağlamda hem cami cemaatimiz olan Mehmet Çetinkaya amcamız bizden bağ budama talebi oldu. Bu talebini memnuniyetle karşıladık. Bugünde burada Mehmet amcamızın bağını budamak için imam arkadaşlarımızla birlikte toplandık ve talebini yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.

82 yaşındaki Mehmet Çetinkaya da, "Allah hocalarımdan razı olsun. Bana yardımcı oldular. Geldiler ve bağımı budadılar. Ben evden çıkamıyordum. Yasak olduğu için bağa gelemiyordum. Ellerine sağlık, benim bağımı kurtardılar" dedi.

Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı

Kaynak: İHA

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