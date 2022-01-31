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Evinde yanarak can verdi

Demirören Haber Ajansı, Gökhan Özhan - Güncel
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Evinde yanarak can verdi

BURSA'da, evinde çıkan yangını söndürmek için alevlerin içerisine giren Recep Eren (80), hayatını kaybetti.

BURSA'da, evinde çıkan  yangını söndürmek için alevlerin içerisine giren Recep Eren (80), hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesi Yenikızılelma Mahallesi'nde oturan Recep Eren'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, samanlığa sıçradı. İddiaya göre  yangını söndürmek için alevlerin arasına giren Eren, evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Evinde yanarak can verdi

Evinde yanarak can verdi

Evinde yanarak can verdi

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Güncel

Mustafakemalpaşa, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Haber

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