Evinde ölü bulunan Doğan Cüceloğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! Bu akşam bir yayına konuk olacakmış

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Bugün evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun bu akşam bir canlı yayına katılacağı ortaya çıktı. Hatta ünlü yazar, 5 saat önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yayına katılacağını duyurmuştu.

83 yaşındaki tanınmış psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, evinde eşi tarafından ölü bulundu. Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen yazarın evinde incelemeler devam ediyor.

AKŞAM YAYINA KATILACAKTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü yazarın bugün Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda akşam 21.00'da bir yayına katılmayı planladığı ortaya çıktı.

İşte ünlü yazarın son paylaşımı:

CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU

nlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi ve ortaokulu orada bitirdi. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yaptı.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı. 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yaptı. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazdı.