Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Ankara'daki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisine attığı son mesajlar ortaya çıktı. Aleyna, kendisini darp eden gence, "Bu halime iyi bak. Bu sana attığım son mesaj olacak. Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık. Hayatıma son veriyorum" mesajı attığı ortaya çıktı. Mesajlar, savcılık dosyasına da girdi.

Başkentte 21 yaşındaki Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen evinde ölü bulundu. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak sosyal medyada çıkan bazı görüntüler infial yarattı. Çakır'ın birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildiği ve yerde baygın yattığı görüntüler olayda cinayet şüphesi uyandırdı.

Şüpheler üzerine yapılan otopside Aleyna'nın cansız bedeninde darp ve boğuşma izlerine rastlanmadı ve intihara dair bulgulara ulaşıldı. Öte yandan Aleyna'nın şiddet uygulayan şahsa gönderdiği son mesajlar da dava dosyasına girdi.

"HERKESİ VİCDANIYLA BIRAKIYORUM BUNDAN SONRA"

03/06/2020 tarihinde saat 01:00 sıralarında başlayan mesajlar şu şekilde:

"Acil aç. Hemen telefonu hemen aç ara beni (ağladığı fotoğraf var). Bu halime iyi bak. Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık. Benim hayatımda annem babam yok kimsem yok. Şimdi sana söylediğimi iyi dinle. Şimdi şuan kendi canımdan vazgeçiyorum. Şunu unutma rabbime bıraktım benim hayatımı kim bu hale getirdiyse... Anamı babamı... Seni geldiğinde bu eve beni canlı bulamayacaksın... Her şey herkes benim için bu gün son bulacak kim benim hayatımı s... herkesi vicdanıyla vebaliyle bırakıyorum bu saatten sonra..."

SEVGİLİSİNİN İFADESİ: İNTİHAR EDECEĞİNE İHTİMAL VERMEDİM

Genç kızın sevgilisi Ümit U. ifadesinde şunları kaydetti:

"Aleyna yaklaşık 1 yıldır kız arkadaşımdır. 02/06/2020 günü akşam 20:00 saatlerinde iş yerinden çıkıp evine geldim. Burada birlikte akşam yemeği yedik. Ardından S.E. isimli bir arkadaşları ile birlikte Yenimahalle'de bir kafeye gittik. Ancak burada oturmadık. Etlik'te seyyar bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile birlikte 22:00 – 23:00 saatleri arasında onu evine bıraktık. Ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım. Aracımı orada bıraktım. S.E.nin aracı ile Gazi Mahallesi'nde başka bir arkadaşlarımızın iş yerine gittik. Burada tamamı erkek kalabalık bir arkadaş grubu ile oturup sohbet edip alkol aldık. Aleyna iş yerine gittiğim arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle aramızda bir tartışma başladı. WhatsApp üzerinden bana mesajlar gönderdi. Bu mesajlarda intihar edeceğini ima eden ifadeler bulunuyordu. Ancak ben hem alkollü olmam sebebiyle hem de böyle bir eylem yapacağına ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Arabamı alıp ağabeyimin yanına gittim. Sonra ağabeyimle birlikte babamızın evinde kaldım. Sabah kendime geldiğimde Aleyna'nın mesajlarını okudum. Bunun üzerine onu telefonla aradım, mesaj yazdım, ancak cevap alamayınca endişelendim. Arkadaşımdan Aleyna'nın evine gitmesini istedim. Arkadaşım Aleyna'nın kapıyı açmadığını söyledi, bunun üstüne eve gidip, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdım. Eve girdiğimde salonda yatar vaziyette Aleyna'yı buldum. 112 ekiplerine durumu bildirdim."