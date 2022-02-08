Evinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı

İngiltere'de bir çiftin başına gelen ilginç olay, sosyal medya platformuna konu oldu. İki sevgili akşam evlerine gittikten sonra ilişkiye girdi ancak iddialara göre bu sırada komşularını rahatsız ettiler. Ertesi sabah uyandıklarında ise kapılarına bırakılan not nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadılar.

"EN SON DUYMAK İSTEYECEĞİMİZ ŞEY"

Öfkeli komşu, kapıya bıraktığı notta önceki akşam çıkan sesler nedeniyle rahatsızlık duyduklarını belirtti. Söz konusu notta, "Sizden nazikçe sessiz olmanızı ve bizi rahatsız etmemenizi istiyoruz. Saat 5'te sizin seslerinizi dinlemek yerine uykuda olmam gerekiyordu, Cumartesi gecesi herkesin duymak isteyeceği son şey sizin hayvanlar gibi sevişmenizdir" ifadeleri yer aldı.

"BUNUNLA ÖVÜNMEK UTANÇ VERİCİ"

Olayın, sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, böyle bir şeyle övünmenin çirkin olduğunu dile getirdi. Ayrıca komşulara da saygı göstermek gerektiği vurgulandı.

İşte komşunun kapıya bıraktığı not: