Evinde ısınma sorunu yaşayan yaşlı adamın imdadına zabıta ekipleri yetişti
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Evinde ısınma sorunu yaşayan yaşlı adamın imdadına zabıta ekipleri yetişti

21.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:00
Evinde ısınma sorunu yaşayan yaşlı adamın imdadına zabıta ekipleri yetişti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kombisindeki arıza nedeniyle ısınma sorunu yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 80 yaşındaki yaşlı adamın imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kombisindeki arıza nedeniyle ısınma sorunu yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 80 yaşındaki yaşlı adamın imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Çiftlikköy'de kısa süre önce ameliyat geçiren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan Ali Karaduman'ın (80), doğal gaz kombisi arızalandı.

Evinde havaların soğumasıyla üşüyen Karaduman'ın komşuları durumu belediye zabıta ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, Karaduman'ın kombisindeki arızanın da gidermesine yardımcı oldu, ayrıca doğal gaz faturasını da ödedi.

Karaduman ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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