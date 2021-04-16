Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
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Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Şaban Topal evinde tek başına yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın baktığı hayvanları beslemek için sabah eve geldi. Eve girdiğinde evin dağıtılmış olduğunu fark eden Şaban Topal, babasını salonda elleri koli bandıyla bantlanmış yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Şaban Topal hemen 112 Acili arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede bıçaklanan Halil İbrahim Topal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemede bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika... ELLERİ BANTLA BAĞLANAN YAŞLI ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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