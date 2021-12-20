Evinde düşen 99 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde düşen 99 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Başkentte yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Başkentte yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bir binada yaşayan 99 yaşındaki Nezihe Bulçum'dan haber alamayan komşuları, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yaşlı kadının 5. kattaki evine, yan dairenin penceresinden girdi. Yerde yatar halde bulunan Bulçum, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının tek başına yaşadığı ve oturma odasında düştüğü için telefona cevap veremediği ve kapıyı açamadığı öğrenildi.

Evinde düşen 99 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Evinde düşen 99 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Evinde düşen 99 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

 Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title