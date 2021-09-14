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Evinde Biri Var Filmi

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Evinde Biri Var Filmi

Evinde Biri Var filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Evinde Biri Var filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Makani ile Osborne Lisesindeki arkadaşları, gençleri hedef alan ve onların en büyük sırlarını açıklayan maskeli katilin kim olduğunu bulup onu durdurmaya çabalar.

Yönetmen : Patrick Brice

Senaryo: Henry Gayden , Stephanie Perkins

Oyuncular: Sarah Dugdale, Sydney Park, Kayla Heller, Théodore Pellerin, Burkely Duffield, Emilija Baranac, Markian Tarasiuk, Andrew Dunbar, Asjha Cooper, Dale Whibley, Diego Josef, Anthony Timpano, Tedra Rogers, William MacDonald, Ivy Matheson, BJ Harrison, Jesse LaTourette, Jade Falcon, Tara Pratt, Tally Rodin, Ian Hawkins, Jennifer-Juniper Angeli, Zane Clifford, Cameron Hilts, Lea Matina, Sarah Corrigan, Brittany Hobson, Kaiel Barreiro, William Edward, Anna Elizabeth Bitonti, Nicholas Dohy, Colby Nadeau

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: There's Someone Inside Your House

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 06.10.2021

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