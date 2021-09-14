Evinde Biri Var Filmi
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Makani ile Osborne Lisesindeki arkadaşları, gençleri hedef alan ve onların en büyük sırlarını açıklayan maskeli katilin kim olduğunu bulup onu durdurmaya çabalar.
Yönetmen : Patrick Brice
Senaryo: Henry Gayden , Stephanie Perkins
Oyuncular: Sarah Dugdale, Sydney Park, Kayla Heller, Théodore Pellerin, Burkely Duffield, Emilija Baranac, Markian Tarasiuk, Andrew Dunbar, Asjha Cooper, Dale Whibley, Diego Josef, Anthony Timpano, Tedra Rogers, William MacDonald, Ivy Matheson, BJ Harrison, Jesse LaTourette, Jade Falcon, Tara Pratt, Tally Rodin, Ian Hawkins, Jennifer-Juniper Angeli, Zane Clifford, Cameron Hilts, Lea Matina, Sarah Corrigan, Brittany Hobson, Kaiel Barreiro, William Edward, Anna Elizabeth Bitonti, Nicholas Dohy, Colby Nadeau
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: There's Someone Inside Your House
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 06.10.2021
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