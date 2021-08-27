Evinde beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta ayağa kalktı!

Ankara Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olan 57 yaşındaki sanatçı, zorlu süreci atlattı ve ayaklandı.

Ankara Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olan 57 yaşındaki sanatçı, zorlu süreci atlattı ve ayaklandı.

Eskisi gibi yemek yiyen, yürüyen ve konuşan Mesut Akusta, tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

Ünlü sanatçının 2 gün içinde taburcu olması bekleniyor.

Sağlığına kavuşan Mesut Akusta, sevincini yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Şafak Özbir Akusta'yı öperek gösterdi.

Kaynak: Hürriyet