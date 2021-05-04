Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest

Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel

Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı köpeğe bıçakla saldırmak isteyip, tabancayla ateş ederek, yaralayan Y.K. (25) ve K.B. (22), savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı köpeğe bıçakla saldırmak isteyip, tabancayla ateş ederek, yaralayan Y.K. (25) ve K.B. (22), savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde, Teslime ve Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı, Kangal kırması çoban köpeği 'Cesur'a 28 Nisan akşamı önce bıçakla saldırı girişiminde bulunan ardından tabancayla 3 el ateş edip, kaçan Y.K. ve K.B., polis ekiplerince yakalandı. Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan Y.K. ve K.B., ifadelerinde, olay günü alkollü olduklarını öne sürdü. Olayın meydana geldiği saatte sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle tedbirleri ihlalden 2 şüpheli, para cezası kesildikten sonra adliyeye sevk edildi. Y.K. ve K.B., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Öte yandan evin önünde silahla yaralanan 'Cesur'un, veterinerde tedavisi yapıldıktan sonra Sarı çiftine teslim edildiği belirtildi. 


Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest
Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
Restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:50:03. #1.15#

title