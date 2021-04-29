Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
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Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada

Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kimliği belirsiz 2 kişi, Teslime- Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı köpeğe önce bıçakla saldırmak istedi ardından tabancayla ateş etti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kimliği belirsiz 2 kişi, Teslime- Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı köpeğe önce bıçakla saldırmak istedi ardından tabancayla ateş etti. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, karın bölgesini sıyıran mermi nedeniyle yaralanan köpek, tedaviye alındı. Sarı çiftinin şikayetçi olduğu saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde oturan Teslime ve Yusuf Sarı çifti, dün saat 21.00 sıralarında, güvenlik kamerasının kayıtlarına bakarken, yoldan geçen araçla evin önünde durulduğunu fark etti. Araçtan inen 2 kişinin ellerinde bıçakla evin önünde bağlı Kangal kırması çoban köpeği 'Cesur'a doğru yaklaştığını gören Teslime Sarı, hemen dışarı çıkıp, yanına gitti. Sarı'nın ne yaptıklarını sorduğu ve tepki gösterdiği 2 kişi, küfrederek, hızla olay yerinden kaçtı. Teslime Sarı da olayın ardından eve çıktı. Yaklaşık 15 dakika sonra evin önünden 3 el silah sesi geldiğini duyan çift, dışarı çıktıklarında, köpeğin kanlar içinde yattığını gördü. Karnından yaralanan köpek, ihbar üzerine gelen Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Kamera görüntülerini izleyen çift, daha önce bıçakla gelen saldırganların bu kez tabancayla köpeğe ateş edip, kaçtığını gördü. Durumu polise bildiren Yusuf ve Teslime Sarı, şikayette bulundu. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

'NEDEN YAPTIKLARINI BİLMİYORUM'Yaşananları anlatan Yusuf Sarı, "Önce kimliği belirsiz kişiler, evin önüne gelip bıçakla köpeğe saldırıyor. Benim hanım görüp, müdahale ediyor. Hanıma hakaret edip, kaçıyorlar. Daha sonra tekrar geliyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk, köpeğe ateş ediyorlar. Koşarak hemen yanına geldik. Köpek kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen güvenlik güçlerine haber verdik. Yapanları tanımıyorum. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Saat 21.00'e doğru geliyorlar daha sonra 21.00 sıralarında tekrar geliyorlar. Emniyette şikayetçi olduk. Bunu yapanlardan şikayetçiyiz" dedi.

Köpeğin tedavisini yapan veteriner Faruk Oğan da "Köpeğimize ateşli silah ile yaralama olayı olmuş. Köpeğin alt orta kısmında kurşun sıyırıp, yaralayarak geçmiş. Önemli bir yarası yok ama iyileşecek. Sağlık durumu gayet iyi. Gelir gelmez müdahale ettik. 2-3 gün süreyle müşahede altında tutacağız. Ürkmüş, insanlara güveni sarsılmış. Şu anda gayet iyi, çok sevecen bir köpek. Şansı varmış, kurşun tehlikeli bölgeye gelmemiş; sıyırıp geçmiş. Bunlar canlı ama bunu yapan insanlar kötü" diye konuştu. 


Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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