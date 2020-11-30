Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu
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Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu

30.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:00
Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Dikkaya Köyü Muhtarı Adem Kurkut, evinin çatısında 85 cm uzunluğunda dev yaban arısının yuvasını buldu. Bölge halkının ilgi odağı olan ilginç yuvanın müzede sergilenmesi için yetkililere başvuru yapıldı.

Muhtar Kurkut'un evinin çatısında ortaya çıkan 85 cm büyüklüğündeki yaban arısı yuvası görenleri şaşırtırken, muhtarın evinin çatı aralığındaki ahşabın altına arıların yaptığı yuva mahallelilerin ilgi odağı haline geldi. Evin sahibi Kurkut, yuvayı çatı aralığında şans eseri fark ettiğini söyledi.

"ÇOK TUHAF BİR YAPISI VAR"

Kurkut "Daha önceden evime giren dev yaban arılarını fark ettim. Bir yuvalarının olabileceğini tahmin ettim ve çatı katına çıkınca şans eseri buldum. Bu yuvayı ilk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Çok tuhaf bir yapısı var. Sonradan yaptığım araştırma sonucunda dev yabani arı yuvası olduğunu öğrendim" dedi.

MÜZEDE SERGİLENMESİ İÇİN YETKİLİLERE BAŞVURDU

Bu tür dev yabanı arı yuvaları ile ilgili müze olduğunu öğrendiğini belirten Kurkut, bulduğu yuvanın özelliğini yitirmeden bir müzede sergilenmesi için yetkililerden bu yuvayı almalarını veya kendisinin herhangi bir devlet kurumuna teslim edebileceğini ifade etti.

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Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu
Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu
Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu
Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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