Evin demir kapısını çalan motosikletli şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evin demir kapısını çalan motosikletli şüpheli yakalandı

Evin demir kapısını çalan motosikletli şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir evin dış demir kapısını yerinden sökerek çalıp, motosikletiyle kaçan H.Ç. (22) yakalandı.

OSMANİYE'de bir evin dış demir kapısını yerinden sökerek çalıp, motosikletiyle kaçan H.Ç. (22) yakalandı.

Olay, önceki gün İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin dış demir kapısının yerinde olmadığını fark eden ev sahipleri polise başvurdu. Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelinin H.Ç. olduğunu tespit etti. Demir kapıyı çaldıktan sonra motosikletiyle kaçtığı belirlenen H.Ç., polis ekiplerinin evine yaptığı baskında gözaltına aldı. İfadesinde, çaldığı demir kapıyı tanımadığı bir hurdacıya 30 liraya sattığını söyleyen H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Murat Boz Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evin demir kapısını çalan motosikletli şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:27:03. #1.16#

title