Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 katlı evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 katlı evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Seydişehir ilçesi Kızılkacalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 katlı bir evin çatısında mahsur kalan kediyi gören çocuklar, ailelerine haber verdi. Ev sahiplerine ulaşılamayınca aileler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kediyi, çocuklar sahiplendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun