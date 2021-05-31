Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 katlı evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 katlı evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Seydişehir ilçesi Kızılkacalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 katlı bir evin çatısında mahsur kalan kediyi gören çocuklar, ailelerine haber verdi. Ev sahiplerine ulaşılamayınca aileler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kediyi, çocuklar sahiplendi.


Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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