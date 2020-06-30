Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı

KAYSERİ'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı.

30.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:54

KAYSERİ'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, "Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil" dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi'nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, 2 gün önce mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti buldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, bugün ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, hayvan iskeletini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.

'BU DOĞAL OLUŞUMU NEDENİYLE KIYMETLİ BİR HAYVAN'Prof. Dr. Düzler, hayvan iskeletinin bozulmaması nedeniyle ilginç olduğunu belirterek, "Bu tahnit olmuş doğal bir hayvan türüdür. Bu doğal tahnit dünyada farklı sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları ve hava değerleri ile bedeni çürümekten alıkonuluyor. Hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal oluşması nedeniyle kıymeti olan bir hayvan. Çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış. Derisi yüzde 90 oranında sağlam kalmış. Üzerinde birtakım kalıntılar var ama iç çürüme şekillenmiş ama çürümeyi durduran bir olay olmuş. Bu şekilde de mumyalanmış. Dünyada bu şekilde mumyalanma mevcut ancak tabi nadir görülüyor" dedi.'HAYVANIN SANSAR OLABİLECEĞİ SONUCUNA ULAŞTIK'İskelet üzerinde yaptıkları çalışmaya değinen Düzler, "Evcil kedi ile farklı bir hayvan yapısı ile karşılaştık. İskeletin açıkta kalan kısımlarından yola çıkarak kedigillerden olabileceğini düşündük. Sonrasında röntgenini çekerek, birtakım detaylara ulaştık. Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil. Yani 10'lu yıllarla ifade edilebilecek tarihi bir yapıya sahip diyebilirim" ifadelerini kullandı.'HAYVANIN 10 İLE 15 YIL ARASINDA YAŞININ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

İskeleti evinin bodrumunda bulan İbrahim Çeliker ise, "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldik. Hocalarımız hayvana baktı. Hayvanın röntgeni çekildi. Kemik yapısı ve diş sayısı ile bu hayvanın sansar olduğuna karar verilmiştir. Hocamız da onayladı. Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında bir yaşının olduğunu söylediler. Ben kedi ile sansar olabileceğini söylemiştim. Sansar olduğuna karar verildi" ifadesini kullandı.


Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Haber
Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne...
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı Haber
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı Haber
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını karşılayamıyor, faaliyetlerini sürdüremeyecek
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını...
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Yılmaz Vural Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Karar Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 16:06:46. #1.14#
title