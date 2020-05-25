Evin bahçesine giren yavru ayılar telefonla görüntülendi
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Evin bahçesine giren yavru ayılar telefonla görüntülendi

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde aç kaldıkları için kente iki yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi.

Evin bahçesine giren yavru ayılar telefonla görüntülendi
25.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:12

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde aç kaldıkları için kente iki yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi.

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde iki yavru ayı kente inerek bir evin bahçesine girdi. Ev sakinlerinin şans eseri fark ettikleri ayılar, bir süre bahçede gezinerek yiyecek aradı. Daha sonra insan seslerinden ürken yavru ayılar bahçeden hızla kaçarak ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Olay anı evde yaşayanlar tarafından an ve an kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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