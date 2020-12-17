Evin bahçesindeki kalorifer kazanı patladı
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Evin bahçesindeki kalorifer kazanı patladı

17.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:59
Evin bahçesindeki kalorifer kazanı patladı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan kömürlü kalorifer kazanı patladı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan kömürlü kalorifer kazanı patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serdivan ilçesi Aralık Mahallesi'nde H.D.'ye ait 2 katlı evin bahçesinde bulunan kömürlü kalorifer kazanı, öğle saatlerinde patladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bahçedeki yapının içerisinde bulunan kazandaki yangını söndürdü. Olayla ilgili tutanak tutuldu.Patlama sırasında evlerinde uzaktan eğitim gören Sefa Armut (11) ve Enis Armut (9) kardeşler, endişelenerek kümesteki tavuklarını kucaklarına aldı. 2 kardeş patlamada duydukları sesten korktuklarını, tavuklarını çok sevdikleri için koşup kucaklarına aldıklarını söyledi.


Evin bahçesindeki kalorifer kazanı patladı
Evin bahçesindeki kalorifer kazanı patladı
Evin bahçesindeki kalorifer kazanı patladı
Evin bahçesindeki kalorifer kazanı patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:59:36. #1.14#
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