Evim filmi konusu nedir? Evim oyuncuları ve Evim özeti!
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Evim filmi konusu nedir? Evim oyuncuları ve Evim özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Evim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Evim konusu, özeti ve Evim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Evim filminin detayları…

Evim filmi konusu nedir? Evim oyuncuları ve Evim özeti!
23.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:38

İzleyenleri ekrana bağlayan Evim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Evim filmini izleyecek olanların merak ettiği Evim konusu nedir, Evim oyuncuları kimler ve Evim özeti gibi konuları inceliyoruz.

EVİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup sevimli uzaylı peşlerindeki düşmanlarından kaçmaktadır ve onlardan kurtulabilmek için Dünya'da bir yerlerde saklanmaya karar verirler. Ancak uzaylılardan biri yanlışıkla düşmanlarına saklandıkları yeri ifşa ettiğinde büyük bir karmaşa başlar ve sevimli uzaylı tek çareyi bir genç kızdan yardım almakta bulur. Şimdi ikisini de dünyanın etrafında dolaşacakları son derece eğlenceli bir yolculuk beklemektedir.

EVİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Tim Johnson

Tür: Animasyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2014 (94 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Tom J. Astle, Matt Ember

Seslendirme: Jim Parsons, Jennifer Lopez, Rihanna, Steve Martin, Matt Jones

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