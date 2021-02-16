Evil Genius 2: World Domination sistem gereksinimleri duyuruldu
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Evil Genius 2: World Domination sistem gereksinimleri duyuruldu

16.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:17

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rebellion'nun yaptığı Evil Genius 2: World Domination'ın sistem gereksinimleri yapılan duyuru ile oyunseverlere açıklandı. Fragmanın yayınlanması ile çıkış tarihi de duyurulan oyunun, ilk olarak dört yıl önce yapımına başlandı.

Rebellion, uzun zamandır beklenen yeni simülatörünün çıkış tarihini duyurmak için bir fragman yayınladı. 1960'ların ve 70'lerin James Bond filmlerinden ve Austin Powers üçlemesinden sonra tasarlanan oyunda bir örgütü yürütmekle ilgili olan oyun 2004 RTS'nin devamı olarak yaklaşık dört yıl önce duyuruldu.

EVIL GENIUS 2: WORLD DOMINATION ÇIKIŞ TARİHİ

Steam üzerinden erişilebilecek olan Evil Genius 2: World Domination 30 Mart 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

EVIL GENIUS 2: WORLD DOMINATION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 2GB ya da AMD Radeon RX 550 2GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770K ya da AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB ya da AMD Radeon RX 5700 8GB

Evil Genius 2: World Domination sistem gereksinimleri duyuruldu
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