Evi yanan aileye valilik sahip çıktı
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Evi yanan aileye valilik sahip çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süre önce evleri yanan Ay ailesine Tokat Valiliği sahip çıktı.

12.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:54
Evi yanan aileye valilik sahip çıktı

'ın ilçesinde bir süre önce evleri yanan Ay ailesine Tokat Valiliği sahip çıktı.

İlçede bir süre önce çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gele ve ailesini Tokat Valisi Ozan makamında ağırladı.

Aile ile bir süre sohbet eden Balcı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balcı, Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın dertlerini dert olarak kabul ediyoruz, problemlerini yüreğimizde hissediyoruz. Ekip olarak devletimizin bütün imkanlarını kullanarak, sizlerin problemlerinizi çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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