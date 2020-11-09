Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü

ABD'de 27 yaşındaki Candy Jo Webb isimli kadın, 82 yaşındaki büyükbabası Harden'i, evi kendisine kalsın diye aşırı dozda ilaç verip öldürdü.

Amerika'nın New Mexico eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Candy Jo Webb isimli kadın, 82 yaşındaki büyükbabası Harden'i evi kendisine kalsın diye aşırı dozda ilaç verip öldürdü. Öldürdüğü büyükbabasının cansız bedenini bir alet sandığına koyup çöpe atan Candy, aracı ile kaçtı. Harden'in cansız bedenini evinin arkasında bulunan çöplükte bir kutu içinde bulunmasından sonra cinayet şüphelisi olarak aranan kadın, üç hafta sonra yakalanıp gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Candy, ilk ifadesinde büyükbabasını bakım evine götürdüğünü orada kendisine verilen ilaçlardan dolayı öldüğünü söylemesine rağmen sonrasında büyükbabasının göl kenarında bulunan evinin kendisine kalması için böyle bir yola başvurduğu itiraf etti.