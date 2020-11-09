Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü

09.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:58

ABD'de 27 yaşındaki Candy Jo Webb isimli kadın, 82 yaşındaki büyükbabası Harden'i, evi kendisine kalsın diye aşırı dozda ilaç verip öldürdü.

Amerika'nın New Mexico eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Candy Jo Webb isimli kadın, 82 yaşındaki büyükbabası Harden'i evi kendisine kalsın diye aşırı dozda ilaç verip öldürdü. Öldürdüğü büyükbabasının cansız bedenini bir alet sandığına koyup çöpe atan Candy, aracı ile kaçtı. Harden'in cansız bedenini evinin arkasında bulunan çöplükte bir kutu içinde bulunmasından sonra cinayet şüphelisi olarak aranan kadın, üç hafta sonra yakalanıp gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Candy, ilk ifadesinde büyükbabasını bakım evine götürdüğünü orada kendisine verilen ilaçlardan dolayı öldüğünü söylemesine rağmen sonrasında büyükbabasının göl kenarında bulunan evinin kendisine kalması için böyle bir yola başvurduğu itiraf etti.

Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Uğur Mumcu Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Babel Tamer Tuna Okan Buruk Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 21:02:01. #1.14#
title