Everton - Tottenham maç özeti! Everton - Tottenham maç sonucu nedir?

İngiltere Fa Cup 5.tur maçında Everton - Tottenham maçı karşılaşması gerçekleşti. Gollerin havada uçtuğu, mücadelenin sonuna kadar devam ettiği Everton - Tottenham maç özeti! Everton - Tottenham maç sonucu nedir?

Futbolseverlerin Türkiye'de de ilgiyle takip ettiği İngiltere Fa Cup 5.tur maçınıEverton - Tottenham maçı tamamladı. Everton'da oynanan Everton - Tottenham maç özeti! Everton - Tottenham maç sonucu nedir? merak ediliyor.

EVERTON - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ!

İngiltere Fa Cup 5.tur'da Everton - Tottenham maçı karşılaşması büyük bir mücadeleyle uzatmalarla devam etti. Everton - Tottenham maçı ilk yarısında 3 - 2 tamamlandı. Everton - Tottenham maçının 36. dakikasında Dominic Calvert-Lewin, 38. dakikada Richarlison golleriyle Everton'u rakibi karşısında yükseltti. 43. dakikada Gylfi Sigurösson'un golünün ardından Tottenham'dan 57. dakikasında Davinson Sanche'nin golüyle karşılık verdi. maç henüz bitmemişti ve goller gelmeye devam ediyordu. Everton maçın 68. dakikalarında yine Richarlison, 48. dakikada Eric Lamela ve 83. dakikada Harry Kane gol attı.

EVERTON - TOTTENHAM MAÇ SONUCU NEDİR?

İngiltere Fa Cup 5.tur'da Everton - Tottenham maç sonucu Bernard'ın son golüyle Everton'un evinde 5 - 4 Everton'un galibiyetiyle sonlandı.