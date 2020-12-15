Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum
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Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum

15.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:41

Sultanbeyli'de gece saatlerinde silahlı saldırgan ve arkadaşı bir eve kurşun yağdırdı. Kısa sürede gözaltına alınan şahıs "Devlete canım feda" dedikten sonra polisleri "Çoğunuzu Doğu'ya sürmezsem namussuzum" diyerek tehdit etti. Şahıs ayrıca, "Siz benim yuvamı yıktınız, Allah da sizin yuvanızı yıksın" diyerek polislere beddua okudu.

Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, gece saatlerinde üç katlı bir apartmanın birinci katı kurşunların hedefi oldu. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silah sesinin hemen ardından sokaktan çıktığı söylenen otomobile yönelen ekipler içerisindeki iki kişiyi gözaltına almak istedi. O sırada silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen Bünyamin S. isimli vatandaş uzun süre polis ekiplerine direndi. "Fiziksel müdahalede bulunulmasın" diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.

Polislerin arasında en rütbeli kişinin kim olduğunu soran Bünyamin S. karakola kendi aracıyla gelmek istedi. Uzun süre dil döken bir polise, "Devlete canım feda" diyen Bünyamin S. polisten "Gel, devletimizin arabasıyla gidelim" yanıtını aldı.

"DOĞU'YA SÜRMEZSEM NAMUSSUZUM"

Telefonla sürekli birilerini arayacağını söyleyen ve sık sık telefonla konuşan alkollü şahıs polis aracına bineceği sırada polis ekiplerine, "Çoğunuzu Doğu'ya sürmezsem namussuzum" diyerek tehditler yağdırdı.

"SİZ BENİM YUVAMI YIKTINIZ, ALLAH DA SİZİN YUVANIZI YIKSIN"

Yuvasının yıkıldığını iddia eden ve gözaltına alınmakta zorluk çıkartan Bünyamin S. görevli polislere "Siz benim yuvamı yıktınız, Allah da sizin yuvanızı yıksın" diyerek beddua etti.

"BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"

Polis ekiplerinin uzun süre dil döktüğü Bünyamin S. isimler sayarak onları çağıracağını söyledi. Görevli komiserin "Gidelim de çağır" demesi üzerine alkollü şahıs, "Bana yardımcı olur musunuz?" diye sordu bunun üzerine polis ekiplerinden aracın arkasına değil ön kısmına oturmak istediğini söyleyen Bünyamin S. polis aracının arka koltuğuna oturtuldu ve karakola götürüldü.

"KAMERAMAN ARKADAŞ BANA TACİZDE BULUNUYOR"

Görevli polis ekiplerine uzun süre direnen ve polis aracına binmeyeceğini söyleyen Bünyamin S. ile konuşan komiser, "Bir sus işimizi yapalım lütfen" dedi. Silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen alkollü şahıs olayı görüntüleyen basın mensubu için ise "Şu kameraman arkadaş bana tacizde bulunuyor" dedi. Şahsın bu ifadesinden sonra polis, "Sen de her şeyden rahatsızsın" diyerek karşılık verdi.

Kurşunların hedefi olan dairede yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken olay yeri inceleme ekipleri çevredeki tüm delilleri topladı. Yedi kovanın bulunduğu olay yerinde ikametgaha yönelik silahlı saldırının tüm yönleri ekiplerin çalışmasının ardından tespit edilecek. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini en üst seviyede tuttuğu da gözlerden kaçmazken silah seslerinin yankılandığı mahallede bir vatandaş, "Silah sesleri duydum ondan sonra bu tarafta bir sesler olunca çıktım baktım polis abiler gelmiş" İfadelerini kullandı.

Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
HAYATIN İÇİNDEN: amerikada polise bu şekilde konuşsun bakalım pols ne yapıyor. . .
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EF: doğuda acı bir mazinmi var adi ikincisi moda oldu iç polise sar bizim zamanımızda polise böyle konuşmak değilde el hareketi yapılsaydı devletin o güçlü kolları seni öperdi
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SEMA: ÜLKEDE NORMAL INSAN KALAMDI ARKADAŞ. . .
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