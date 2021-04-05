EVE GİREN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ
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EVE GİREN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Muammet Ermiş yayla evine giren tilkiyi elleriyle besledi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Muammet Ermiş yayla evine giren tilkiyi elleriyle besledi.

Çamlıhemşin ilçesi'nde karla kaplı Galer Düzü yaylasında yiyecek bulamayan tilki, Muhammet Ermiş'in evinin önüne geldi. Ermiş'in ekmekle beslediği tilki, eve girdi. Tilkiyi elleriyle besleyen Ermiş, Acaba peynir mi versek, yoksa bol tereyağlı muhlama mı yapsak diyerek espri yaptı. Karnını dıyuran tilki daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

EVE GİREN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ
EVE GİREN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ
EVE GİREN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ
EVE GİREN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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