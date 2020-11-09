Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı
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Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı

09.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:40
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı

Gana'da evine giren hırsızın tabancayı kafasına dayayıp oral ilişkiye zorladığı genç kadın, şahsın cinsel organını ısırarak kopardı. Eve gelen polis, hırsızın kopan cinsel organını bulup, ameliyat ile yerine dikilmesi için hastaneye yolladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gana'da öğrenci olan 24 yaşındaki Justina Donker'ın evine, Emmanuel Ankron isimli şahıs girdi. Hırsızlık için girdiği evdeki değerli eşyaları toplayan Ankron, evden çıkmadan önce pantolonunu indirip Justina'yı oral ilişkiye zorladı. Justina ise Ankron'un cinsel organının dişlerinin arasına alarak kopardı.

TABANCAYI KAFASINA DAYADI

Justina, polise verdiği ifadede gece yarısı evden sesler gelmesi üzerine uyandığını, uyandığı anda Ankron'u elinde bıçak ve tabanca ille başucunda gördüğünü söyledi. Tabancayı kendisine doğrultup para ve cep telefonunu aldıktan sonra evden çıkmak üzereyken tabancayı kafasına dayayıp zorla kendisi ile oral ilişkiye girmesi istediğini ve kendisinin de şahsın cinsel organını ısırarak kopardığını ifade etti.

Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı

HIRSIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Olaydan sonra eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ankron'u hastaneye kaldırdı. Polis evde yaptığı arama sonrası Ankron'un kopan cinsel organını bulup, ameliyat ile yerine dikilmesi için hastaneye yollandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken Ankron'un tedavisinden sonra ifade için emniyete götürüleceği belirtildi.

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