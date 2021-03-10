Eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bir evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızı battaniyenin altında saklanırken yakaladı.

Geçtiğimiz ay Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir evde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi.

EŞYALARIN DAĞINIK OLDUĞUNU GÖRDÜLER

Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, şüpheliyi saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı